النيابة تستكمل التحقيق مع عضو بحزب مصر القوية فى قضية المحور الإعلامى للإخوان

النيابة تستكمل التحقيق مع عضو بحزب مصر القوية فى قضية المحور الإعلامى للإخوانالأحد، 11 فبراير 2018 04:36 م
محكمة-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى
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تستكمل بعد قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، التحقيقات مع محمد القصاص عضو حزب مصر القوية، لاتهامه وآخرين فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان، والذى يقوم بنشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية التابعة للجماعة الإرهابية.
وستواجه النيابة المتهم، بالأحراز المضبوطة بالقضية، فى الجلسة التى ستبدأ فور وصوله من محبسه.
وكان المستشار خالد ضياء، قد أمر بحبس المتهم علي خليفة استكمال التحقيقات في القضية، وأسندت النيابة إلى المتهم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
كما أسندت النيابة إلى المتهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
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