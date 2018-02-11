النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعاطل قتله أمين شرطة بالعمرانية

النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى لعاطل قتله أمين شرطة بالعمرانيةالأحد، 11 فبراير 2018 09:56 م
جثة أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة الطالبية والعمرانية برئاسة المستشار باهر حسن تقرير الطب الشرعى الخاص بتشريح جثة عاطل قُتل على يد أمين شرطة بعد إطلاقه النار عليه أثناء سرقته سيارة، ما أسفر عن مقتله فى العمرانية.
وتلقى قسم شرطة العمرانية بلاغًا بمقتل أحد الأشخاص بطلق نارى بشارع ترعة الزمر، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن أمين شرطة تابع لقسم شرطة الطالبية، أثناء توجهه لعمله شاهد عاطلا أثناء شروعه فى سرقة سيارة، وأثناء ضبطه فر المتهم هاربا، حيث طارده أمين الشرطة، وأطلق عيارا ناريا أصابه وأسفر عن مقتله، فتم التحفظ على أمين الشرطة، وحُرر محضر بالواقعة.
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