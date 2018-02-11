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النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى بولاق

الأحد، 11 فبراير 2018 05:00 ص
النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعى بتشريح جثة سيدة قتلها زوجها فى بولاق المتهم خنق زوجته - أرشيفية


كتب أحمد الجعفرى
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استعجلت نيابة بولاق الدكرور برئاسة المستشار هشام الشريف، تقرير الصفة التشريحية الخاص بربة منزل قتلها زوجها بسبب شكه فى سلوكها.

وتسلمت النيابة التقرير الطبى المبدئى للمجنى عليها، والذى أكد وجود آثار حز أحمر أسفل عنق الضحية، ناتج من التقاء قطعة القماش المستخدم فى القتل بالرقبة، وأشار إلى أن الوفاة حدثت نتيجة "أسفكسيا" الخنق، وصرحت النيابة بتشريح جثة المجنى عليها، وتسليمها لذويها فور الانتهاء من التشريح لدفنها، وطلبت تقرير الصفة التشريحية.

تلقى الرائد محمد الجوهرى، رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا يفيد وصول ربة منزل إلى المستشفى جثة هامدة ووجود آثار خنق حول رقبتها، وبالتحرى تبين أن زوج المجنى عليها "سائق توك توك" اعتدى عليها، وخنقها ثم حاول نقلها إلى المستشفى لاسعافعا، وعندما اكتشف وفاتها فر هاربا.

وبإعداد كمين للمتهم تمكن الرائد طارق مدحت والنقيب أيمن سكورى من القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لشكه فى سلوكها، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث وتولت النيابة التحقيق.


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