المصرية العالمية للطيران والخطوط السودانية تلغيان إقلاع 4 رحلات





كتب محمد طنطاوى

شهد مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد ، إلغاء شركة المصرية العالمية للطيران "إحدى شركات الطيران الخاصة منخفضة التكاليف" 3 رحلات لها من مطار القاهرة لظروف التشغيل الخاصة بتشغيل الشركة.

وتلقت سلطات المطار إخطارا من الشركة يفيد الغاء رحلة رقم 510المتجهة الى الكويت، ورحلة رقم 320 المتجهة للغردقة، ورحلة رقم 106 المتجهة الى ينبع، كما الغت شركة الخطوط السودانيك رحلتها رقم 113 المتجهة للخرطوم بسبب اصابة الطائرة بعطل فنى

وقامت سلطات المطار بتنسيق سفر ركاب تلك الرحلات علي متن طائرات أخرى بعد التنسيق مع إدارة الشركة.