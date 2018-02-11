المرور تتصدى لإرهاب الموتوسيكلات وتضبط 1259 مركبة بخارية مخالفة بالمحافظات





كتب عبد الرحمن سيد

وجهت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصمت الأشقر مدير المرور حملات مرورية، بالتنسيق مع كل إدارات المرور بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية، لضبط الدراجات البخارية المخالفة.

وأسفرت جهود الحملات عن تحرير 917 مخالفة متنوعة لدراجات بخارية، وحجز 342 دراجة بخارية مخالفة، للحد من العمليات الإرهابية التى تُسْتَخْدَم فيها تلك الدراجات.