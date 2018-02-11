الكويت: لا صحة لما نُشر بمواقع التواصل عن إجراءات بحق العمالة الفلبينية

الكويت: لا صحة لما نُشر بمواقع التواصل عن إجراءات بحق العمالة الفلبينيةالأحد، 11 فبراير 2018 07:31 م
الشرطة الكويتية
الكويت (أ ش أ)
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نفت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الأحد، صحة ما تتداوله بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن سحب رجال الأمن للعمالة المنزلية الفلبينية من منازل المواطنين الكويتيين، وتسليمهم إلى السفارة الفلبينية فى الكويت.
وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمنى بوزارة الداخلية - فى بيان صحفى - أن الشائعات التى تتداولها مواقع التواصل عن العمالة الفلبينية "محض افتراء"، مؤكدة أنها عارية من الصحة تماما ولا تستند إلى أى دليل.
وأضافت أن كافة الجاليات المقيمة فى الكويت لها كل التقدير والاحترام، ويتم التعامل معها وفقا للقانون ودون أى تمييز.
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