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الكهرباء: رسوم خدمة العملاء بالفواتير لاعلاقة لها بنظيرتها للتحصيل الإلكترونى

الأحد، 11 فبراير 2018 02:22 م
الكهرباء: رسوم خدمة العملاء بالفواتير لاعلاقة لها بنظيرتها للتحصيل الإلكترونى جانب من المؤتمر


كتبت ــ رحمة رمضان ــ تصوير ـ محمد الحصرى
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أكد المهندس الحسينى الفار، نائب رئيس الشركة القابضة للكهرباء، أن رسوم مقابل خدمة العملاء التى يتم تحصيلها على فاتورة الاستهلاك  الشهرية حسب الشريحة ليس لها علاقة برسوم التحصيل الإلكترونى التى تقوم  بتحصيلها الشركات الخاصة.

وأوضح الفار، ردا على سؤال "اليوم السابع"، خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "اى فايناننس" للإعلان عن خدمات الدفع وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء الإلكترونية، أن الرسوم التى سيتم تطبيقها على التحصيل الإلكترونى تتراوح بين 2 إلى 5 جنيهات إذا كان العداد مسبوق الدفع، ومن 3 إلى 8 جنيهات إذا كان العداد "تقليدى"، و لا تحصل الوزارة على أى نسبة من هذه المنظومة.


وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر، تدرس حاليا خفض قيمة مقابل خدمة العملاء للمستهلك الذى يقوم بالسداد إلكترونيا.
 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 


 

 

 


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