الكرملين: بوتين يلغى زيارته إلى سوتشى بسبب حادث سقوط الطائرة الروسية

الكرملين: بوتين يلغى زيارته إلى سوتشى بسبب حادث سقوط الطائرة الروسيةالأحد، 11 فبراير 2018 07:21 م
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
موسكو (أ ش أ)
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أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين"، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين ألغى زيارة إلى مدينة سوتشى، على خلفية حادث تحطم الطائرة الروسية فى موسكو.
وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، فى بيان نقلته فضائية "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "بوتين" ألغى رحلة إلى سوتشى التى كانت مقررة غدا الاثنين، بعد تحطم الطائرة (إن-148) فى مقاطعة موسكو، مشيرا إلى أنه تقرر عقد اللقاء المزمع بين الرئيس الروسى والرئيس الفلسطينى محمود عباس فى موسكو بعد أن تم إلغاء رحلة بوتين إلى سوتشى.
وكان الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعرب، فى وقت سابق اليوم، عن تعازيه لذوى وأقارب ضحايا طائرة الركاب الروسية المنكوبة، التى تحطمت بمقاطعة موسكو بعد إقلاعها بدقائق، وأسفرت عن مصرع 65 راكبا و6 أعضاء من طاقم الطائرة.
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