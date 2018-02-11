الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة العاهل الأردنى لروسيا

الكرملين: الاستعدادات جارية لزيارة العاهل الأردنى لروسياالأحد، 11 فبراير 2018 07:51 م
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
رويترز
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نقلت وكالات أنباء روسية عن ديمترى بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله اليوم الأحد، إن الاستعدادات جارية لزيارة العاهل الأردني الملك عبد الله لروسيا.
وكان بيسكوف يعلق على إعلان من الأردن جاء فيه أن الملك عبد الله الثاني سيزور روسيا يوم الخميس ويجري محادثات مع الرئيس فلاديمير بوتين بشأن الوضع فى سوريا.
وأوضح الديوان الملكى الهاشمى، فى بيان اليوم الأحد، أن العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، سيعقد لقاء قمة مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يوم الخميس المقبل، خلال زيارة عمل يقوم بها إلى العاصمة الروسية موسكو.
وأشار البيان إلى أن المباحثات ستتناول سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ومناقشة آخر المستجدات الإقليمية والدولية، خصوصا ما يتصل بالأزمة السورية وعملية السلام، إضافة إلى جهود محاربة الإرهاب.
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