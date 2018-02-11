القوات الكردية تدمر دبابة للجيش التركى وتقتل عددا من المسلحين فى "عفرين"





دمشق أ ش أ

تمكنت قوات حماية الشعب الكردية من تدمير دبابة تابعة للجيش التركى فى قرية (شيخ ورزة) بمدينة عرفين.

وأفادت مصادر بوحدات حماية الشعب الكردية، فى تصريحات خاصة لفضائية (روسيا اليوم)، اليوم الأحد، بأن القوات الكردية قتلت عددا من المسلحين كانوا بالقرب من الدبابة المستهدفة.

وكانت أنقرة قد أعلنت، فى وقت سابق، مقتل 11 من الجنود الأتراك المشاركين فى الهجوم على مدينة عفرين السورية.