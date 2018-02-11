القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و15 لفافة بانجو فى الإسماعيلية





الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم"، و15 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بضبط المتهم "عماد.ص.م" 37 عاما عاطل، ومقيد بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9 مم مطموسة الأرقام"، و15 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.