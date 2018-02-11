video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 05:49 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و15 لفافة بانجو فى الإسماعيلية

الأحد، 11 فبراير 2018 04:28 م
القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى و15 لفافة بانجو فى الإسماعيلية بانجو -أرشيفية


الإسماعيلية - صبرى غانم
إضافة تعليق

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية بالاشتراك مع ضباط مباحث مركز التل الكبير من القبض على عاطل بحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9مم"، و15 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

وكان اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد بقيام الرائد أحمد شطا رئيس مباحث مركز التل الكبير ومعاونيه بضبط المتهم "عماد.ص.م" 37 عاما عاطل، ومقيد بدائرة مركز التل الكبير، وبحوزته سلاح نارى "طبنجة معدلة 9 مم مطموسة الأرقام"، و15 لفافة من مخدر البانجو وزنت حوالى 1.500 كيلو جرام ومبلغ مالى وهاتف محمول، وتم التحفظ على المتهم والمضبوطات، وتحرر المحضر اللازم بواقعة الضبط، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حياله.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تنفيذ 861 حكما وضبط 96 هاربا من أحكام قضائية فى حملة أمنية بالإسماعيلية

الاسماعيلية

امن الاسماعيلية

اخبار الاسماعيلية

اخبار مصر

اخبار المحافظات

مخدرات

اسلحة نارية



لا تفوتك
فيديو.. الميسترال تشارك بإبرار بحرى لرجال الصاعقة البحرية بـ"سيناء 2018"

فيديو.. الميسترال تشارك بإبرار بحرى لرجال الصاعقة البحرية بـ"سيناء 2018"

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا

قطار ليفربول يصل محطة ساوثهامبتون فى الدورى الإنجليزى.. محمد صلاح يبحث عن أرقام قياسية جديدة.. الفرعون الأغلى فى لقاء الـ17 مليار جنيه.. وكلوب يجرب كل أوراقه قبل مواجهة بورتو بدورى أبطال أوروبا

تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار

تويتر للحبر السرى: عفوا لقد نفد رصيدكم.. 12 تغريدة مشفرة ساعدت وكالة الأمن القومى الأمريكى فى التفاوض مع جهات روسية لشراء وثائق خطيرة سرقها هاكرز.. تبادل الألغاز بين الطرفين على الملأ.. والصفقة بـ100 ألف دولار

"الصحة" تعلن إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال منتصف 2018 مجانا

"الصحة" تعلن إدراج أول طعم بالحقن ضد فيروس شلل الأطفال منتصف 2018 مجانا

وزير الاتصالات من دبى: بدء تنفيذ المراحل الأولى من مدينة المعرفة فى مارس

وزير الاتصالات من دبى: بدء تنفيذ المراحل الأولى من مدينة المعرفة فى مارس

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة