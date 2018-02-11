القبض على عاطلين أثناء ترويجهما المخدرات بمدينة دمياط الجديدة





دمياط - عبده عبد البارى

تمكنت مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، برئاسة الرائد محمد مجاهد، ومعاونيه النقيب مصطفى ياسر، والملازم أول أحمد وجدى، من ضبط عاطلين يروجان المخدرات بمدينة دمياط الجديدة.

كانت معلومات وردت لضباط مباحث قسم شرطة دمياط الجديدة، تفيد باتجار عاطلين فى المواد المخدرة بدائرة القسم، وبتقنين الإجراءات تم ضبط "و .ح .ح" 37 سنة عاطل، مقيم بمركز شربين بمحافظة الدقهلية، أثناء ترويجه المخدرات بالحى الثانى المجاورة 1، وبحوزته 80 جرام هيروين، وهاتف محمول، و320 جنيها.

وبالكشف عنه جنائيا تبين أنه مسجل جنائى تحت رقم 3600 فئة ج فى مجال السرقات العامة والمخدرات، وسبق اتهامه فى 18 قضية، واعترف المتهم بأنه حول شقة بالحى الخامس المجاورة 27 وكرا لتجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 701 لسنة 2018 جنايات القسم، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام علي ذمة التحقيق.

كما تم ضبط "محمد . ن . م" 32 سنة عاطل، مقيم بقرية طناح مركز المنصورة، وبحوزته كيلو بانجو، وسلاح أبيض، وهاتف محمول، ومبلغ مالى 125 جنيها بالمجاورة 27 بمدينة دمياط الجديدة، وتحرر المحضر اللازم برقم 581 لسنة 2018 جنايات القسم، وبالعرض على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.