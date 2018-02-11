القبض على تشكيل عصابى وبحوزته 21 كجم بانجو وحشيش و3 قطع سلاح بالشرقية





الشرقية - فتحية الديب

نجحت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بالتنسيق مع الأمن العام، فى ضبط تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة وبحوزة أفراده 3 قطع سلاح نارى وذخائر، و20 كيلو جراما من مخدر البانجو، وكيلو جرام من مخدر الحشيش وأكثر من ألف قرص مخدر.

وكانت معلومات وتحريات مباحث مركز شرطة الزقازيق، بالاشتراك مع قسم تنفيذ الأحكام بالشرقية، قد أكدت اختباء عاطل محكوم عليه فى 6 قضايا قتل عمد بالإعدام، وسرقة بالإكراه بالمؤبد، وأحكام حبس تتراوح من سنة إلى 10 سنوات فى قضايا سرقة بالإكراه ومخدرات وإخفاء مسروقات وشروع فى قتل وعاطل آخر مطلوب ضبطه فى 3 قضايا سلاح نارى ومخدرات بمركز الزقازيق، وشقيقة الأول مطلوب ضبطها فى قضية "مخدرات" بمركز الزقازيق بدائرة مركز شرطة أوسيم بالجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهدافهم وضبطهم واعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد المتهم الأول عن بندقية آلية، وبندقيتى خرطوش، و23 طلقة نارية مختلفة الأعيرة، واحد كيلو جرام من مخدر الحشيش، و20 كيلو جراما من مخدر البانجو، و1190 قرصا مخدرا بناحية قرية أبو نجاح بدائرة مركز شرطة الزقازيق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.