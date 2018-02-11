العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته فى حى المناخ ببورسعيد

العثور على جثة شاب مقتولا داخل شقته فى حى المناخ ببورسعيدالأحد، 11 فبراير 2018 03:44 م
جثه - أرشيفية
بورسعيد – محمد فرج
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عثرت الأجهزة الأمنية ببورسعيد، على جثة شاب 27 سنة، ملقاة على الأرض، وبها عدة طعنات داخل مسكنه بحى المناخ، وتم تحرير المحضر اللازم، وإخطار النيابة لمباشرة التحقيق.
تلقى اللواء أمجد عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية لأمن بورسعيد، إخطارا من قسم شرطة المناخ، يفيد بالعثور على جثة شاب يدعى "محمود عباس أمين" 27 سنة، ملقاة على الأرض، وبها عدة طعنات متفرقة داخل مسكنه بمساكن ناصر بحى المناخ، وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الحميات.
انتقلت الأجهزة الأمنية بمباحث قسم شرطة المناخ، لتكثيف التحريات، للوقوف على الأسباب التى أدت للوفاة، وتم تحرير المحضر اللازم، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة التى أمرت بانتداب الطب الشرعى، لتشريح الجثة وبيان سبب الوفاة لمباشرة التحقيق، والتصريح بالدفن.
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