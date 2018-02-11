video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الأحد، 11 فبراير 2018 09:26 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

العارف النايض: خطباء جماعة الإخوان فى ليبيا يحرضون على الإرهاب

الأحد، 11 فبراير 2018 06:11 م
العارف النايض: خطباء جماعة الإخوان فى ليبيا يحرضون على الإرهاب العارف النايض


كتب - أحمد جمعة
إضافة تعليق

انتقد الدكتور عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، تحريض خطباء جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا على الإرهاب، مؤكدا أن هذا التحريض يحصد أرواح الشهداء من المدنيين الأبرياء من حماة الأوطان.

وأعرب "النايض" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن دهشته من استمرار المجتمع الدولى ومحكمة الجنايات الدولية فى التغاضى عن خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب، مؤكدا أن هذا الخطاب يؤدى مباشرة إلى قتل المدنيين الذين تعلل الغرب بحمايتهم فى مثل هذا الشهر سنة 2011، معربا عن دهشته من عدم تجريم جماعة الإخوان دوليا، مع توافر الأدلة يوميا على أنها جماعة إرهابية، أصيلة فى الإرهاب.

كما استغرب ايضا استمرار الدعم الدولى غير المشروط لحكومة الوفاق الوطنى الليبية والتى يتبعها خطيب مسجد فى مصراتة يدعو لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصر والإمارات والسعودية.

وأكد "العارف النايض" أن هذا الإرهابى المفوه الذى تدعمه جماعة الإخوان فى ليبيا، يتقاضى مرتبه من وزارة أوقاف حكومة الوفاق التى يترأسها فائز السراج، موضحا أنه يحرض على الإرهاب والقتل على قناة التناصح التى تمول من قوت الشعب الليبى.

وأعرب "النايض" عن أمله فى أنه يحمى الله ليبيا وكافة الدول الشقيقة التى طالها التهديد، موضحا أنه لن يطال مقامها وقدرها خطباء الخوارج.

ووصف جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الفاشية الغادرة التى مدح مؤسسها (بنيتو موسيلينى)، وقلد شبيبته وقمصانهم الفاشية، سلطت الإرهاب منذ تأسيسها، وفى كل مراحلها، على مجتمعات كفرتها ونسبتها للجاهلية.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الجزيرة "قوادة" من بلد الإرهاب.. تسريب صوتى يفضح دعمها لميليشيات الإرهاب فى ليبيا مقابل علاقات جنسية.. مدير القناة يعرض على قيادى متطرف "ممارسة الدعارة" لمواصلة إرهابه ببنغازى.. وخبير: دعمها للتطرف مازال مستمرا

ننشر الصور الأولى لحادث تفجير مسجد بنغازى فى ليبيا

ليبيا

اخبار ليبيا

العارف النايض

اخوان ليبيا

حكومه الوفاق

مجمع ليبيا

جماعه الاخوان



لا تفوتك
سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

سقوط طائرة ركاب روسية على متنها 71 شخصا بالقرب من موسكو

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

الميسترال تنفذ إبرارا بحريا بعناصر الصاعقة البحرية لتمشيط سواحل العريش فى العملية سيناء 2018.. تمشيط الظهير الصحراوى للصعيد لمطاردة فلول الإرهاب.. وتشديدات صارمة على المنافذ لمواجهة اختراق الحدود

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

مصر تدخل عصر السيارات الكهربائية.. الإعلان عن 12 محطة للشحن ضمن خطة لنشر 65 أخرى بـ7 محافظات.. وزير الصناعة يعلن: نوفر البنية التحتية للسيارات فى المدن الجديدة.. وشركة الشحن تشجع ملاك السيارات بعام مجانى.. صور

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

فيديو .. إبراهيم حسن يكشف لليوم السابع كواليس الحالة الصحية لشقيقه حسام

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

إيهاب جلال يذبح عجلا بعد فوز الزمالك على سموحة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة