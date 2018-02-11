العارف النايض: خطباء جماعة الإخوان فى ليبيا يحرضون على الإرهاب





كتب - أحمد جمعة

انتقد الدكتور عارف النايض، رئيس مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، تحريض خطباء جماعة الإخوان المسلمين فى ليبيا على الإرهاب، مؤكدا أن هذا التحريض يحصد أرواح الشهداء من المدنيين الأبرياء من حماة الأوطان.

وأعرب "النايض" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" عن دهشته من استمرار المجتمع الدولى ومحكمة الجنايات الدولية فى التغاضى عن خطاب الكراهية والتحريض على الإرهاب، مؤكدا أن هذا الخطاب يؤدى مباشرة إلى قتل المدنيين الذين تعلل الغرب بحمايتهم فى مثل هذا الشهر سنة 2011، معربا عن دهشته من عدم تجريم جماعة الإخوان دوليا، مع توافر الأدلة يوميا على أنها جماعة إرهابية، أصيلة فى الإرهاب.

كما استغرب ايضا استمرار الدعم الدولى غير المشروط لحكومة الوفاق الوطنى الليبية والتى يتبعها خطيب مسجد فى مصراتة يدعو لتنفيذ عمليات إرهابية ضد مصر والإمارات والسعودية.

وأكد "العارف النايض" أن هذا الإرهابى المفوه الذى تدعمه جماعة الإخوان فى ليبيا، يتقاضى مرتبه من وزارة أوقاف حكومة الوفاق التى يترأسها فائز السراج، موضحا أنه يحرض على الإرهاب والقتل على قناة التناصح التى تمول من قوت الشعب الليبى.

وأعرب "النايض" عن أمله فى أنه يحمى الله ليبيا وكافة الدول الشقيقة التى طالها التهديد، موضحا أنه لن يطال مقامها وقدرها خطباء الخوارج.

ووصف جماعة الإخوان المسلمين بالجماعة الفاشية الغادرة التى مدح مؤسسها (بنيتو موسيلينى)، وقلد شبيبته وقمصانهم الفاشية، سلطت الإرهاب منذ تأسيسها، وفى كل مراحلها، على مجتمعات كفرتها ونسبتها للجاهلية.