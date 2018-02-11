الصحة: إحالة مدير منطقة مصر القديمة ومديرة المركز الطبى بعين الصيرة للتحقيق





كتب وليد عبد السلام

أحال الدكتور حسام الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقاهرة، مساء اليوم الأحد، الدكتور أحمد فرج مدير منطقة مصر القديمة، والدكتورة هدى طنطاوى، مديرالمركز الطبى بعين الصيرة، إلى التحقيق على خلفية التقاعس عن اتخاذ الاجراءات اللازمة في واقعة الاعتداء على طبيبة أسنان وممرضة وعاملة نظافة بمركز عين الصيرة الطبي، والتى تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وأضاف "الخطيب"، أنه سيتم التحقيق فى هذه الواقعة وإذا ثبت التقصير سيتم إحالتهم إلى النيابة الإدارية لتتولى التحقيق.

أكدت وزارة الصحة أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية لحماية حقوق الأطباء والممرضين والإداريين، وأنه لا تهاون فى التعامل مع من يعتدى على أعضاء المهن الطبية أثناء تأدية عملهم.