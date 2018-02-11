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الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة تنفى وجود شكاوى فنية بها

الأحد، 11 فبراير 2018 07:01 م
الشركة المالكة للطائرة الروسية المنكوبة تنفى وجود شكاوى فنية بها موقع تحطم الطائرة الروسية


موسكو (أ ش أ)
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نفت رئيسة المكتب الصحفى لشركة (ساراتوف الجوية) الروسية يلينا فورونوفا، وجود أى شكاوى فنية من حالة طائرة (أن-148) التى تحطمت فى مقاطعة موسكو، اليوم الأحد.

وقالت رئيسة المكتب الصحفى للشركة المالكة للطائرة المنكوبة- فى تصريحات لوكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية-: "إن الطائرة صنعت فى عام 2010، وهى موجودة فى أسطول الشركة منذ عام 2016".

وكانت طائرة ركاب روسية تحطمت، اليوم، بعد إقلاعها من موسكو وعلى متنها 71 شخصا.

وقال مصدر فى وزارة الطوارئ الروسية إن الطائرة المنكوبة تم العثور عليها وسقطت فى حقل بالقرب من مدينة (رامينسكويى).

وأضاف أن الطائرة من طراز (أن - 148) من إنتاج روسى أوكرانى مشترك، تابعة لشركة (خطوط ساراتوف الجوية) حيث تحطمت فى منطقة (رامينسكويى) بضواحى موسكو.

ووفقا لمصادر فى أجهزة الطوارئ، فإن الطائرة اختفت عن شاشات الرادار بعد إقلاعها من مطار (دوموديدوفو) فى ضواحى موسكو بدقائق، حيث كانت متوجهة إلى مدينة (أورسك)، مؤكدة أنه تم إرسال فرقة إنقاذ إلى مكان الكارثة.

وأعلنت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية أن التحقيق بدأ فى الكارثة، وأنها لا تستبعد أية فرضيات لتحطم الطائرة.

 


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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

المصرى افندى

يا سبحان الله ..

ياترى من سيراجع إجراءات الامن فى مطارات روسيا ،، ولماذا وحتى الان لم يصدر اى بيان من انجلترا او امريكا عن سبب الحادث ؟

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