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"السياحة": إقامة عروض أوبرا عايدة بالأهرامات تعيد مصر لمكانتها العالمية

الأحد، 11 فبراير 2018 03:32 م
"السياحة": إقامة عروض أوبرا عايدة بالأهرامات تعيد مصر لمكانتها العالمية أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة


كتبت ميرفت رشاد - تصوير خالد كامل
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قال اللواء أحمد حمدى، نائب رئيس هيئة تنشيط السياحة، إن عودة إقامة عروض أوبرا عايدة فى مصر على مدار ثلاث سنوات متتالية اعتبارا من العام الجارى، يعد حدث مهما لعودة السياحة المصرية، واستعادة مصر لمكانتها العالمية على المستوى الثقافى والدولى.

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وأضاف "حمدى" خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأحد، للإعلان عن تفاصيل العروض الفنية لأوبرا عايدة، أنه تم تسويق العروض فى أكثر من سوق سياحى عالمى من خلال مكاتب الهيئة بالخارج والشركة المنظمة، مشيرًا إلى وجود حجوزات عالية، وإقبال من السياح الأجانب على حضور عروض عايدة.

وأشار نائب رئيس الهيئة إلى أنه سيتم إقامة ثلاثة عروض لأوبرا عايدة بالأهرامات خلال الفترة من 8 إلى 11 مارس المقبل، لافتًا إلى وجود تنسيق كبير مع الأجهزة الأمنية والجهات المعنية الأخرى لتأمين حركة السياح والعروض وتأهيل منطقة الأهرامات لاستقبال السائحين، لافتًا إلى أن الهيئة ترعى الحدث رعاية أدبية ، وتتحمل كافة تكلفة الخدمات اللوجيستية، وأنه سيتم استثمار هذا الحدث بشكل جيد من خلال دعوة جميع السفراء الأجانب وخاصة ذات الصلة بأوبرا عايدة.

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ومن جانبه، قال أشرف شاهين ممثل الشركة المنظمة لـ"أوبرا عايدة"، إن التكلفة التقديرية لإقامة العروض تتجاوز 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أسعار التذاكر تم توزيعها على 4 فئات هى الأولى 9500 جنيه، والثانية 5000 جنيه، والثالثة 4000 جنيه، والأخيرة 2000 جنيه.

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وكشف خلال المؤتمر الصحفى عن وجود برامج سياحية تم ترويجها للأجانب تتضمن حضور العروض وتذاكر الطيران والإقامة يتراوح ما بين 1500 إلى 4000 دولار لمدة 7 ليالى، معلنا أن حجم المبيعات بلغ 1200 سائح أوروبى، و700 سائح يابانى، موضحًا أن سعة المسرح تصل لـ 3000 مقعد فى العرض الواحد، وأن الشركة تعول على السوق المصرى لاستكمال بيع تذاكر العروض.

وأضاف أنه تم التنسيق مع شركة الصوت والضوء لإلغاء كافة العروض المقرر إقامتها خلال تلك الفترة المحددة لعروض أوبرا عايدة.

 
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