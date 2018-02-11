السكة الحديد تعلن جوائز المحطات والقطارات والورش الفائزة بجائزة "الأجمل"





كتب رضا حبيشى

أعلن اللواء رفعت حتاتة رئيس رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة وأعمال التأمين والنظافة اعتماده نتيجة مسابقة اختيار أجمل محطة وأجمل قطار وأفضل ورشة من حيث النظافة، لافتا إلى أن المسابقة أسفرت عن فوز 24 محطة بجائزة الأفضل.

وقال رئيس الشركة المملوكة لهيئة السكة الحديد لـ"اليوم السابع" إن المسابقة التى أجرتها الشركة خلال الفترة من 15 حتى 31 يناير الماضى أسفرت عن فوز 22 قطار بجائز الأفضل، بالإضافة إلى 10 ورش، و10 مغاسل للقطارات و14 طقم (أمن إدارى وعمال نظافة).

وأضاف رئيس شركة السكك الحديدية للخدمات المتكاملة أن قيمة الجوائز بلغت 125 ألف جنيه، سيتم توزيعها بالتساوى على جميع المحطات والقطارات والورش والمغاسل الفائزين بجائزة الأفضل خلال تقييم الأداء فى فترة المسابقة.