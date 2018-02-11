الرى تعقد اجتماعا لتوحيد الرسالة الإعلامية الخاصة بترشيد استهلاك المياه





كتبت أسماء نصار

عقد الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، اجتماعا تنسيقيا ضم عدد من ممثلى الوزارت والهيئات المختلفة لبحث توحيد الرسالة الإعلامية الخاصة بترشيد استهلاك المياه.

وتم تقديم مقترح خطة من وزارة الموارد المائية والرى لعقد ورش عمل تدريبية خاصة بأهمية الحفاظ على المياه، وتعميمها على الوزارات والهيئات المختلفة، والاتفاق على عقد اجتماع دورى بصفة أسبوعية لمدة شهر لوضع رؤيا موحده للرسائل الإعلامية على مستوى جهات الدولة.