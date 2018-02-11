"الرقابة المالية".. تعرف على إجراءات الهيئة فى رفع الدعوى الجنائية

"الرقابة المالية".. تعرف على إجراءات الهيئة فى رفع الدعوى الجنائيةالأحد، 11 فبراير 2018 12:00 ص
محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تتخذ الهيئة العامة للرقابة المالية، إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها وفقا لعدد من المحددات وهى
"لا يجوز للهيئة العامة للرقابة المالية اتخاذ إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى الجنائية بالنسبة للجرائم المنصوص عليها فى القوانين الخاصة على التأمين وقانون سوق رأس المال وقانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية وقانون التمويل العقارى وأحكام قانون التأجير التمويلى بالإضافة لقانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر وقانون تنظيم الضمانات المنقولة إلا بناء على طلب كتابى من رئيس الهيئة ويجوز لرئيس الهيئة التصالح عن هذه الجرائم فى أى حالة كانت عليها الدعوى مقابل أداء مبلغ للهيئة لا يقل عن ثلثى الحد الأدنى للغرامة، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة اذا حصل الصلح اثناء تنفيذها ولو بعد صدور الحكم باتاً.
أطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، بنك معلومات للتثقيف المالى بداية الشهر الجارى، بدأته بنشر تعريف عن الهيئة وأهم اختصاصاتها.
إضافة تعليق
المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى
تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة