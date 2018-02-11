الرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا للبنك المركزى

الرئيس اليمنى يعين محافظا جديدا للبنك المركزىالأحد، 11 فبراير 2018 11:18 م
عبد ربه منصور هادى الرئيس اليمنى
الرياض (رويترز)
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قالت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) التى تديرها الدولة، اليوم الأحد، إن الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى عين وزير المالية السابق محمد زمام محافظا للبنك المركزي.
ويعانى اليمن من الانقسام بسبب الحرب الأهلية المستمرة منذ نحو ثلاث سنوات بين الحكومة المعترف بها دوليا المدعومة من الرياض والمتمركزة فى جنوب البلاد وحركة الحوثى المتحالفة مع إيران والتى تسيطر على شمال البلاد بما فى ذلك العاصمة صنعاء.
وفقد الريال اليمنى أكثر من نصف قيمته مقابل الدولار وتسبب ارتفاع الأسعار فى عجز الكثير من اليمنيين عن شراء بعض السلع الأساسية، وفى يناير كانون الثانى أمر العاهل السعودى الملك سلمان بن عبد العزيز بإيداع مليارى دولار فى البنك المركزى اليمنى لدعم العملة الضعيفة.
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