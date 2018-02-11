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الرئيس اليمنى: نعمل بكل جهد ومعنا أشقاءنا لرأب الصدع وتضميد الجراح

الأحد، 11 فبراير 2018 06:24 ص
الرئيس اليمنى: نعمل بكل جهد ومعنا أشقاءنا لرأب الصدع وتضميد الجراح عبدربه منصور هادى الرئيس اليمنى


الرياض أ ش أ
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اعتبر الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، ما حدث فى عدن مؤخرا من اشتباكات دامية "جرس انذار" وتنبيه للشعب والتحالف العربى ممن يحاولون حرف مسار معركة اليمن ضد المشروع الايرانى باتجاه مشاريع تدميرية صغيرة.

ونقلت قناة (العربية) الإخبارية الليلة عن هادى قوله ، فى خطاب وجهه للشعب اليمنى عشية الذكرى السابعة لثورة 11 فبراير والتى اندلعت ضد نظام الرئيس الراحل على عبدالله صالح فى 2011 ، "نعمل بكل جهد ومعنا أشقاءنا على رأب الصدع وتضميد الجراح وإزالة كل الأسباب التى أدت الى تلك الأحداث المؤلمة وطى صفحتها الى الأبد".

وأضاف " إن الرئيس الراحل على عبد الله صالح أدرك ، ولو متأخرا ، خطورة مشروع ميليشيات الحوثى ، ودعا الى الانتفاضة الشعبية ضدها ، فقامت باغتياله كعهدها فى الغدر والخيانة والتنصل من المواثيق والعهود".

واتهم هادى ميليشيات الانقلاب التى أشعلت حربا وصفها ب "الهمجية والعبثية" ضد الشعب اليمنى ـ بالتقاء أجندتها مع أجندة طهران التوسعية ومشروعها الهادف إلى زعزعة أمن واستقرار العالم العربى والمنطقة.


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