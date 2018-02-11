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الرئيس الكاميرونى: التوترات المهددة لأمن البلاد هدأت

الأحد، 11 فبراير 2018 06:37 م
الرئيس الكاميرونى: التوترات المهددة لأمن البلاد هدأت الرئيس الكاميرونى بول بيا


ياوندى (أ ش أ)
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قال الرئيس الكاميرونى "باول بيا"، اليوم الأحد، إن التوترات ،التى بدأت منذ أكثر من عام فى المناطق الناطقة بالإنجليزية فى البلاد،هدأت، مهنئا الجيش الكاميرونى على نجاحه فى الحد من فظائع حركة "بوكو حرام".

وشكر بيا الشباب الكاميرونى على دوره فى حفظ السلام والنظام فى المناطق الواقعة على الحدود مع نيجيريا، حيث كانت "بوكو حرام" نشطة وفى المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية الناطقة باللغة الإنجليزية، وذلك حسبما نقل راديو "صوت أمريكا".

وقال "بيا" إن الوضع فى تلك المناطق فى طريقه للاستقرار، مشيدا بقدرة الشعب الكاميرونى على التكيف والصمود.

يشار إلى أن المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية تضم السكان الناطقين باللغة الإنجليزية أى ما يعادل نحو 20% من إجمالى سكان الكاميرون حيث يشهدوا منذ أكثر من عام أزمة اجتماعية وسياسية عميقة، تطورت تدريجيا إلى نزاع مسلح.

 


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