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الرئيس الشيشانى: عودة أفراد الشرطة العسكرية بعد انتهاء مهمتهم فى سوريا

الأحد، 11 فبراير 2018 07:24 م
الرئيس الشيشانى: عودة أفراد الشرطة العسكرية بعد انتهاء مهمتهم فى سوريا الرئيس الشيشانى رمضان قديروف


موسكو ( أ ش أ )
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 أعلن الرئيس الشيشانى رمضان قديروف، اليوم الأحد، أن 393 من ضباط وجنود الشرطة العسكرية الشيشانية عادوا لبلادهم بعد مهمة استمرت 18 شهرًا فى سوريا.

وقال قديروف -عبر صفحته فى مواقع التواصل الاجتماعى، حسبما ذكرت وكالة أنباء "انترفاكس" الروسية- إن أفرادا من قطاع الشرطة العسكرية التابع لوزارة الدفاع الروسية الذين كانوا يخدمون فى حلب خلال العام والنصف الماضيين عادوا إلى جمهورية الشيشان.

وأشار الرئيس الشيشانى إلى أن الجنود أدوا واجباتهم بشكل مشرف.

وأضاف قديروف أن إجمالى 393 جنديا بقيادة قائدهم رسلان نوموخادشيف عادوا إلى بلادهم بسلام، مضيفًا أنه تم إقامة حفل استقبال ترحيبىًا بوصولهم إلى مدينة العاصمة الشيشانية جروزنى.

 


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