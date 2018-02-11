"الدولية للصناعات الطبية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى





كتب هانى الحوتى

تصدرت الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1481.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 1586.2 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1084.6 ألف ورقة، بقيمة قدرها 303.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بحجم تداول بلغ 437.1 ألف ورقة، وبقيمة 489.8 ألف جنيه.

وجاءت شركتا المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.3 ألف ورقة، وبقيمة 0.3 ألف جنيه، فيما لم يتم التداول على الثانية.