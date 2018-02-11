"الدولية للصناعات الطبية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

"الدولية للصناعات الطبية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضىالأحد، 11 فبراير 2018 01:00 ص
البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
إضافة تعليق
تصدرت الشركة الدولية للصناعات الطبية-ايكمى، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 1481.2 ألف ورقة بقيمة قدرها 1586.2 ألف جنيه خلال الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1084.6 ألف ورقة، بقيمة قدرها 303.3 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة الدولية للأسمدة والكيماويات، بحجم تداول بلغ 437.1 ألف ورقة، وبقيمة 489.8 ألف جنيه.
وجاءت شركتا المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة والأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 0.3 ألف ورقة، وبقيمة 0.3 ألف جنيه، فيما لم يتم التداول على الثانية.
إضافة تعليق
المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى
تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة