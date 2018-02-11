الدفاع العراقية: غارات جوية على معاقل داعش بالأنبار





بغداد (أ ش أ)

نفذت طائرة عراقية مسيرة اليوم الأحد، ضربات جوية على معاقل تنظيم داعش الإرهابى فى مناطق متفرقة بمحافظة الأنبار .

وذكر بيان لوزارة الدفاع أوردته وكالة انباء الإعلام العراقى "واع" أن "طائرة مسيرة تابعة إلى قيادة طيران الجيش، نفذت عدة ضربات دقيقة وموجعة لمعاقل داعش الإرهابى فى محافظة الأنبار".

وأضاف البيان أن "الطائرة دمرت بضرباتها الدقيقة عجلة مفخخة فى منطقة أبو شجل التابعة إلى المحافظة، بالإضافة إلى تدمير عجلة نوع كيا تحمل مقاومة للطائرات، ودمرت الطائرة أيضا بضرباتها (شفل مدرع) وعجلة تحمل م ط 23 ملم فى المحافظة".

وفى سياق مختلف، كشف النائب عن ائتلاف القانون جاسم محمد جعفر، عن تسلم رئيس الوزراء حيدر العبادي، توصية من البرلمان لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات.

وقال جعفر ان "البرلمان بسبب رغبة بعض القوى السياسية طلب تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وعدم اجرائها فى وقت واحد مع الانتخابات التشريعية"، مضيفا ان "تأجيل انتخابات مجالس المحافظات وعدم دمجها مع الانتخابات التشريعية يكلف الحكومة 40 مليون دولار".

وأوضح أن "هذه التوصية التى تسلمها العبادى من البرلمان غير ملزمة ويبقى القرار له بالاتفاق مع مفوضية الانتخابات".

ويشار إلى أن مجلس النواب أعلن إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها المحدد بعد قرار المحكمة الاتحادية بعدم دستورية تأجيلها.