الخشت: ربط الموسم الثقافى لجامعة القاهرة بأنشطة اتحاد الطلاب





وائل ربيعى

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن الموسم الثقافى والفنى للجامعة خلال الفصل الدراسى الثانى سيكون قويا للغاية، مشيرا إلى أنه وجه بربط هذا الموسم الثقافى بأنشطة رعاية الشباب واتحاد الطلاب التى تم الاتفاق على تنفيذها خلال الفترة الماضية.

وأضاف الخشت، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الصالون الثقافى للجامعة سيقدم العديد الحوارات المفتوحة بين الطلاب وعدد من الشخصيات العامة وقادة الرأى مثل الشيخ أسامة الأزهرى ووزير الأوقاف وغيرهما، موضحا أن هذه الحوارات ستساهم بشكل كبير فى تشكيل فكر الطلاب وتفتح آفاق مستقبلهم.