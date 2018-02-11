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الحكومة: هدم فندق كونتيننتال يستغرق 3 شهور.. وإعادة بنائه تستغرق 3 سنوات

الأحد، 11 فبراير 2018 02:20 م
الحكومة: هدم فندق كونتيننتال يستغرق 3 شهور.. وإعادة بنائه تستغرق 3 سنوات فندق كونتيننتال - أرشيفية


كتبت هند مختار
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قال الدكتور على عبد الرحمن، استشارى مشروع فندق كونتيننتال، إن لقاءه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ناقش خطة هدم الفندق بعد عرض الدراسات الخاصة بالمبنى.
 
وأضاف "عبد الرحمن"، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، أن القيمة التاريخية الحقيقية للمبنى موجودة فى واجهته المطلة على شارع عدلى فقط، موضحا أن الهدم سيتضمن المحافظة على قيمة الفندق، وأن عملية الهدم تمتد 3 شهور، بينما تستغرق عملية الإنشاء وإعادة بناء الفندق 3 سنوات.
 
 

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التعليقات 1

عدد الردود 0

بواسطة:

مصرية

ليه ٣ سنوات واحنا حفرنا قناة السويس الجديدة في سنة واحدة؟!

محتاجين الحكومة وباقي المؤسسات تقدر قيمة الوقت وتسرع من معدل إنجازها لتلحق بمستوى مؤسسة الرئاسة والجيش المصري . كفانا مماطلة وإهدار للوقت والطاقات

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