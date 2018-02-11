الحكومة: هدم فندق كونتيننتال يستغرق 3 شهور.. وإعادة بنائه تستغرق 3 سنوات





كتبت هند مختار

قال الدكتور على عبد الرحمن، استشارى مشروع فندق كونتيننتال، إن لقاءه بالمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، ناقش خطة هدم الفندق بعد عرض الدراسات الخاصة بالمبنى.

وأضاف "عبد الرحمن"، فى مؤتمر صحفى عقب اللقاء، أن القيمة التاريخية الحقيقية للمبنى موجودة فى واجهته المطلة على شارع عدلى فقط، موضحا أن الهدم سيتضمن المحافظة على قيمة الفندق، وأن عملية الهدم تمتد 3 شهور، بينما تستغرق عملية الإنشاء وإعادة بناء الفندق 3 سنوات.