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الجيش العراقى يفجر 15 حزاما ناسفا وعبوات وقنابل هاون فى الموصل

الأحد، 11 فبراير 2018 10:27 م
الجيش العراقى يفجر 15 حزاما ناسفا وعبوات وقنابل هاون فى الموصل عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ
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أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الأحد ، تفجير 15 حزاما ناسفا وعبوات وقنابل هاون فى الموصل.

وقالت الاستخبارات - فى بيان بثته قناة (السومرية نيوز) العراقية - إنه وفقا لمعلومات استخبارية وبعملية استباقية تمكنت عناصر الاستخبارات العسكرية فى الفرقة الخامسة عشر من الوصول الى أحد المواقع التى تضم مخبأ للعبوات والأحزمة الناسفة بالموصل.

وأوضحت أنه تم العثور بداخله على 15 حزاما ناسفا و8 عبوات جاهزة للتفجير و24 قنبلة هاون عيار 82 ورمانتين يدويتين فى منطقة العياضية قرية قصبة الراعى قضاء تلعفر بالموصل ، مؤكدا أنه تم تفجيرها تحت السيطرة من قبل كتيبة هندسة الفرقه الخامسة عشر.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد أعلن فى وقت سابق بيان النصر وتحرير الموصل من تنظيم "داعش" الإرهابى بالكامل.


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تفجير 15 حزاما ناسفا

عبوات وقنابل هاون

الموصل



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