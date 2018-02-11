الجيش التركى يعترف بمصرع أحد جنوده خلال اشتباكات مع الأكراد بسوريا





أنقرة أ ش أ

اعترف بيان صادر عن الجيش التركى، بأن أحد جنوده لقى مصرعه اليوم الأحد، خلال العملية العسكرية ضد الأكراد فى مدينة عفرين الواقعة فى الشمال السوري.

وذكرت شبكة (فوكس نيوز) الإخبارية الأمريكية أن عدد القتلى فى صفوف القوات التركية إرتفع ، بوفاة هذا الجندى ، الى 31 شخصا ، وذلك منذ بدء العملية العسكرية التركية ضد الأكراد فى عفرين السورية فى العشرين من شهر يناير الماضى، تجدر الإشارة الى أن القوات التركية واجهت يوما عصيبا أمس السبت فقدت خلاله عددا من قواتها فى سوريا بلغ 11 جنديا.