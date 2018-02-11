الجنايات تواجه المتهمين بأقوال الشهود فى واقعة قتل الطفل يوسف





كتبت أمنية الموجى

استمعت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار محمد منصور حلاوة، إلى أقوال الشهود في محاكمة 4 متهمين - بينهم اثنان هاربان - بقتل الطفل يوسف سامح العربى بميدان الحصرى بمدينة 6 أكتوبر خلال شهر مايو الماضى.

وناقش دفاع المتهم الأول شاهد الإثبات النقيب ضياء رجائي النقيب بقطاع أثار الأسلحة، وابمختص بالسلاح المضبوط في الواقعة، والرصاصة التى وجدت برأس الطفل الضحيه.

عقدت الجلسة بغرفة المداولة، بعضوية المستشارين محمد عمر الأنصارى وخالد مرعى رشوان وأمانة سر أشرف جابر ومحمد الغلبان، ورفعت الجلسة للقرار.

وأحالت النيابة العامة فى 6 نوفمبر الماضى، قضية مقتل "الطفل يوسف"، نتيجة إصابته بطلق فى الرأس أثناء وقوفه بأحد المحلات إلى محكمة الجنايات.

وتضمن قرار الإحالة الذى أعدته نيابة أكتوبر الكلية بإشراف المستشار مدحت مكى المحامى العام الأول للنيابات، إحالة 4 متهمين بينهم اثنين محبوسين واثنين هاربين لم يتم إلقاء القبض عليهما على مدار فترة التحقيقات حتى الانتهاء منها والتصرف فيها بالإحالة لمحكمة الجنايات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أن من بين المتهمين فى القضية ضابط هارب ونجل عضو بمجلس النواب، وأن الرصاصة التى أصابت يوسف، انطلقت من أحد الأفراح المقامة بالقرب من مكان إصابته، وأن الفرح شهد إطلاق نار عشوائى من المتهمين الذين ألقى القبض على اثنين منهم وصدر قرار بضبط وإحضار الاثنين الآخرين لكن قوات الأمن لم تتمكن من القبض عليهما حتى إحالة القضية لمحكمة الجنايات.