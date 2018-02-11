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الجبير يبحث مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبى مجالات التعاون المشترك

الأحد، 11 فبراير 2018 08:25 م
الجبير يبحث مع وفد من أعضاء البرلمان الأوروبى مجالات التعاون المشترك وزير الخارجية السعودى عادل الجبير


الرياض (أ ش أ)
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بحث وزير الخارجية السعودى عادل الجبير، خلال اجتماعه مع وفد من أعضاء لجنة الشئون الخارجية فى البرلمان الأوروبي، اليوم الأحد، مجالات التعاون المشترك بين المملكة والاتحاد الأوروبى.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية"واس"، أن تم خلال الاجتماع استعراض عدد من الموضوعات بمشاركة وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل مرداد، ووكيل وزارة الخارجية للشئون الدولية المتعددة عبدالرحمن الرسى.

 


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