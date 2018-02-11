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الثلاثاء.. بدء محاكمة المتهم بارتكاب حادث الدهس فى استوكهولم

الأحد، 11 فبراير 2018 08:28 م
الثلاثاء.. بدء محاكمة المتهم بارتكاب حادث الدهس فى استوكهولم حادث دهس - أرشيفية


استوكهولم (أ ش أ)
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تبدأ السلطات السويدية بعد غدا الثلاثاء، محاكمة المتهم بارتكاب حادث الدهس الذى وقع فى العاصمة "استوكهولم" فى شهر أبريل الماضى، وأسفر عن مصرع 5 أشخاص وجرح 10 آخرين.

وذكرت قناة روسيا اليوم، أن المتهم رحمات أكيلوف، استخدم شاحنة فى دهس المجنى عليهم فى إطار رغبته فى التخلص من الخونة - على حد زعمه - .

جدير بالذكر أن المتهم الذى يحمل جنسية أوزبكستان ووصل إلى السويد بغرض الحصول على حق اللجوء السياسى - أعلن ولائه لتنظيم "داعش" الإرهابى قبل يوم واحد من تنفيذ هذا الاعتداء، ولم يعلن تنظيم "داعش" مسئوليته عن حادث الدهس.

 


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