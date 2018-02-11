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التعليم العالى: منح مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسى المقبل

الأحد، 11 فبراير 2018 02:45 م
التعليم العالى: منح مقدمة من الحكومة الفنلندية للعام الدراسى المقبل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى


كتب وائل ربيعى
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استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريراً مقدماً من الدكتور حسام الملاحى، مساعد أول الوزير للعلاقات الثقافية والبعثات وشئون الجامعات حول منح مقدمة من الحكومة الفنلندية لجمع المادة العلمية اللازمة للحصول على درجة الدكتوراه للعام الدراسى 2018/2019، التى تأتى فى إطار  اتفاقية التعاون الثقافى والتعليمى المشترك وبرنامج سيمو.

وأشار التقرير إلى أن آخر موعد لتقديم المستندات للحصول على هذه المنح هو 15 فبراير  الجارى، ويتم التقدم لهذه المنح عبر الموقع الإلكترونى التالى:

(http://www.studyinfinland.fi/tuition and scholarships/cimo scholarships/finnish government scholarship pool)

 (http://www.studyinfinland.fi)،(/http://www.studyinfinland.fi/how to apply

على أن تسلم المستندات المطلوبة بالإدارة العامة للبعثات، ويشترط فى المتقدم للحصول على هذه المنح: أن يكون من معاونى أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية أو المعاهد أو الهيئات أو المراكز البحثية المدرجة بخطة البعثات، وأن يشغل المتقدم وظيفة مدرس مساعد أو ما يعادلها، وألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عامين، وألا يكون قد مضى على تسجيل المتقدم للدكتوراه بالوطن أكثر من ثلاث سنوات فى أول سبتمبر 2018، وأن يحصل على 61 درجة فى IBT أو 5 درجات فى اختبار IELTS ما لم يطلب الجانب المانح درجة أعلى.

وأضاف التقرير أن مدة المنح تتراوح بين 3-9 أشهر مع تقديم الجانب الفنلندى منحة مالية شهرية تقدر بحوالى 1500 يورو، على أن يبدأ العام الدراسى بفنلندا فى أواخر شهر أغسطس 2018.


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