"التعليم": إعادة النظر فى توزيع مناهج طلاب شمال سيناء





كتب محمود طه حسين

قال الدكتور رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، إن الوزارة حريصة على مصلحة أبنائها الطلاب، لافتا إلى أنه وجه بإعادة النظر فى توزيع مناهج الطلاب فى المحافظة.

وأضاف رئيس قطاع التعليم العام فى تصريحات خاصة لـ" اليوم السابع" أنه سيتم توفير قوافل تعليمية لطلاب الثانوية العامة خلال الفترة المقبلة بعد استقرار الوضع فى المحافظة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت وقف الدراسة فى محافظة شمال سيناء نظرا للأحداث التى تشهدها محافظة شمال سيناء خلال الفترة الراهنة من عمليات عسكرية فى مواجهة الإرهاب الغاشم والعناصر والبؤر الإرهابية.