"التضامن": مساعدات عاجلة للمتضررين من حريق محل بويات السلام





كتب مدحت وهبة

تتابع وزيرة التضامن الاجتماعى، بكل الاهتمام الحريق الهائل الذى شب أمس السبت، بمحل بويات فى السلام، بجوار مستشفى السلام؛ حيث وجهت مديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة بالتحرك على الفور مع إدارة الإغاثة بمدينة السلام عقب وقوع الحادث وتم الدفع بمساعدات عينية من أغذية وملابس، بالإضافة إلى بطاطين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، حيث تم تسليم 50 بطانية من جمعية الأورمان.

كما صرفت لجنة الإغاثة مساء أمس إعاشة مؤقتة بقيمة 100 جنيه لكل فرد من المتضررين وعددهم 50 فردا من 19 أسرة.

وأكد حسين الباز، رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بوزارة التضامن، في تصريحات له أنه تم على الفور إجراء حصر أولي للوفيات ومصابي الحادث؛ كما تم عمل حصر أولى للتلفيات ، حيث أثر الحريق على المبنى القائم به المحل وعدد من المبانى المجاورة وقد أسفر الحريق عن 3 حالات وفاة و3 حالات حروق و10 حالات اختناق.

وكانت 16 أسرة من إجمالى 19 أسرة من سكان العقار قد أكدت مساء أمس وجود أماكن للمبيت لدى ذويهم، أما باقي الأسر وعددها ثلاثة فقط فقد تمت توفير مبيت عاجل لها بجمعية المعالي الخيرية بجوار موقع الحادث -وهى جمعية لاستضافة مرضى السرطان - تقديرا لظروف الأسر ومساعدة لها؛ ومن المقرر أن يتم صرف إعانات للخسائر في الأنفس والممتلكات وفقا للقرار الوزاري المنظم 334.

جدير بالذكر أن الهلال الأحمر يتواجد بموقع الحادث منذ وقوعه أمس لتقديم الخدمات والمساعدات المختلفة للأهالي من أعمال إغاثة ودعم نفسى.