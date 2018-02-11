"التضامن": عقد مؤتمر "من حقى فرصة تانية" لإعادة دمج الأطفال غدا





كتب مدحت وهبة

أعلنت وزارة التضامن عن عقد مؤتمر" من حقى فرصة تانية"حول برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال فى نزاع مع القانون، غدا الاثنين وذلك تحت رعاية وبحضور غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، و بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة" UNODC " ومنظمة دروسوس مصر

و قالت سمية الألفى رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، فى تصريحات اليوم أنه سيتم خلال المؤتمر استعراض نتائج برنامج تأهيل وإعادة إدماج الأطفال فى نزاع مع القانونوأهم التحديات والاحتياجات المستقبلية مع عرض نماذج ناجحة للتأهيل وإعادة الإدماج والرعاية اللاحقة لعدد من الأبناء وتكريمهم.

وأشارت الألفى إلى أن المؤتمر يهدف إلى دعوة شركاء التنمية من جمعيات مجتمع مدنى ورجال أعمال لدعم هؤلاء الأبناء وجميع المؤسسات القائمة على رعايتهم من أجل استمراربرنامج التأهيل فى المؤسسات مما يساهم فى ضمان مستقبل أفضل لهؤلاء الأبناء وحقهم في"فرصة تانية" لبدء حياة جديدة عند خرجهم للمجتمع.

وتوجه الدعوة إلى رجال أعمال وأصحاب مهن وحرف مختلفة لتوفير فرص عمل و فرص تدريبية لرفع مهارات وكفاءة الأبناء وتحسين فرص توظيفهم أو منح قروض ميسرة لإقامةمشاريع تدر عليهم دخلاً، بالإضافة إلى دعم جهود الوزارة فى تحويل ورش مؤسسات الرعاية إلى ورش منتجة وربط خطوط الإنتاج بسوق العمل وتسويق المنتجات وتوفير فرصلعرض منتجات الأبناء فى منافذ للشركات أو المعارض على اعتبار أن هؤلاء الأبناء ضحايا بسبب تقصير الجهات المسؤلة عن رعايتهم وليسوا مجرمين ويحتاجون إلى اهتمام أكبروإعادة إدماجهم بما يؤدى إلى حمايتهم وتنمية المجتمع بشكل عام.

وكانت وزارة التضامن الاجتماعى قد وقعت برتوكول تعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة استمر لثلاث سنوات لتأهيل وإعادة إدماج أبناء المؤسسة العقابية بالمرج، كما مولت البرنامج منظمة دروسوس السويسرية الخيرية.

وأسفر عن رفع كفاءة الأخصائيين وبناء قدراتهم عن طريق تدريب 40 أخصائى نفسى واجتماعى وتم تدريب الأبناء لإعادة تأهيلهم على عدة موضوعات منها المهارات الحياتية والأشغالالفنية والزراعات الشتوية والخضروات والعمل على الماكينات الثقيلة واستفاد من البرامج 200 من الأبناء كما تم تطوير البنية التحتية للعيادة الطبية وتجهيزات الورش واستحداث صوبزراعية وتم الاشتراك فى معرض أقيم بمناسبة يوم الأمم المتحدة العالمى وتم بيع المنتجات الزراعية وتوزيع هامش الربح على الأبناء.

كما تم بالإضافة إلى ذلك صيانة ماكينات ورش النجارة والحدادة ومساعدة الأبناء فى إنهاء الإجراءات القانونية والإدارية قبل الإفراج عنهم.

أما عن برنامج الرعاية اللاحقة الذى استفاد منه 52 إلنا، فقد تم تقديم العلاج النفسى لهم وعلاج 5 حالات من الإدمان، كما تم عقد لقاءات دورية للأبناء الذين تم الإفراج عنهم لدعمهم بشكلمستمر وإيجاد فرص عمل وتنفيذ مشروعات صغيرة لهم وتقديم المساندة التعليمية للأبناء وتسديد المصروفات المدرسية لهم.

وكانت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى قد أعلنت أن المؤسسة​ بالمرج خالية من المخدرات وذلك بعد الكشف المستمر على الأبناء والمشرفين والعاملين من طرف صندوق مكافحةوعلاج الإدمان والتعاطى. جاءت هذه النتيجة تتويجاللجهود المبذولة لتأهيل النزلاءوتفريغ طاقاتهم فى أنشطة مفيدة كالرياضة من خلال ملعبين تم إنشاؤهمابالتعاون مع وزارة الشبابوالرياضة ومعامل الكمبيوتر ومكتبة اضافة إلى صوبات زراعية لتدريب الأبناء ذى الخلفية الريفية على أعمال الزراعة؛ ويضاف إلى ذلك توفير مدرسين لرفع أمية غير المتعلمين وكذلك لإعطاء دروس تقوية فى مختلف التخصصات لتعويض التلاميذ والطلبة عن غيابهم عن الفصول الدراسية.