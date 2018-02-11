التربية الاجتماعية بالتعليم تنفذ برنامجا لصقل مهارات الأخصائيين الاجتماعيين





كتب محمود طه حسين

أعلن أحمد خيرى، المتحدث الرسمى باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار تنفيذ توجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وتنفيذًا لخطة الإدارة العامة للتربية الاجتماعية بالإعداد لبرنامج صقل مهارات الأخصائيين الاجتماعيين فى مجال خدمة الجماعة خلال يومى (11- 12) فبراير 2018 بمديرية التربية والتعليم بأسيوط.

كما أشار خيرى إلى أن البرنامج يهدف إلى تزويد الأخصائيين الاجتماعيين بالمهارات الحديثة فى العمل مع جماعات النشاط الاجتماعى، واستثمار جماعات النشاط فى إكساب الطلاب خبرة العمل التعاونى الجماعى، وتدريبهم على تفعيل مجالس إدارات الجماعات واللجان المنبثقة عنها.