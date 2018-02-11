البريد يطلق خدمة تحصيل فواتير الكهرباء القديمة والعدادات مسبوقة الدفع





كتبت ــ هبة السيد ــ رحمة رمضان

قال عصام الصغير رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، إن تقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء سواء القديمة أو العدادات الكودية مسبوقة الدفع عبر مكاتب البريد يأتى فى إطار دعم خطط الدولة للتسهيل على المواطنين، وذلك ضمن خطة الهيئة الاستراتيجية الشاملة التى بدأت منذ أكثر من عامين، بهدف إحداث نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ليكون البريد المصرى الاختيار الأول للمواطن، وليصبح منصة لتقديم الخدمات الحكومية.

وأضاف عصام الصغير أن مراكز خدمات البريد المتكاملة يتم من خلالها تقديم جميع الخدمات المالية والبريدية والمجتمعية بشكل حضارى لجميع المواطنين، بغض النظر عن مكان إقامتهم، مشيراً إلى أن مراكز خدمات البريد مستعدة لتقديم خدمة دفع فواتير الكهرباء للمواطنين من خلال الفروع المنتشرة على مستوى الجمهورية، وذلك عبر 8000 نقطة بيع إلكترونية P.O.S لتقديم خدمة تحصيل فواتير الكهرباء للمشتركين فى عدادات الكهرباء القديمة أو لشحن العدادات الكودية مسبوقة الدفع الجديدة، والتى يقدر عدد عملائها بحوالى 33 مليون مشترك على مستوى الجمهورية، كما أن الخدمة متاحة لتحصيل فواتير جميع شركات الكهرباء شمال القاهرة وجنوب القاهرة والإسكندرية والبحيرة وشمال الدلتا وجنوب الدلتا والقناة ومصرالعليا ومصر الوسطي.

وأوضح رئيس البريد أن هذا المشروع الوطنى يعمل على زيادة منافذ تحصيل الفواتير الخاصة بشركات الكهرباء مما يعود بالنفع وتحسين الخدمة للمواطنين.

وأكد المهندس إبراهيم سرحان، رئيس شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية e-finance، أن هناك ما يقرب من 36 بنكا و4 آلاف مكتب بريد على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى عدد من الشركات الخاصة تتيح خدمة سداد فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية وشحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال منافذ هذه الجهات.

وأشار خلال المؤتمر الصحفى الذى تنظمه شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية للإعلان عن خدمات دفع فواتير الكهرباء، إلى أن تقنية السداد الإلكترونى يسمح لشركات توزيع الكهرباء بالحصول على مستحقاتها المالية ثانى أيام الشحن.

وتابع سرحان، أنه جار العمل على التوسع فى خدمات الدفع وتحصيل فواتير استهلاك الكهرباء من خلال الهاتف المحمول للتيسير على المواطنين.