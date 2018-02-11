الاستثمار: 25.5 مليار دولار إجمالى القروض والمنح العام المالى الماضى

الاستثمار: 25.5 مليار دولار إجمالى القروض والمنح العام المالى الماضىالأحد، 11 فبراير 2018 01:05 م
سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى
كتب ــ عبد الحليم سالم
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قالت النشرة الشهرية لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى اليوم، إن إجمالى القروض والمنح بلغت العام المالى الماضى نحو 25.5 مليار دولار، تم سحب 16.5 مليار دولار منها.
وأضافت النشرة، أن أكثر القطاعات المستفيدة هو قطاع دعم الموازنة، وحصل على 3.5 مليار دولار، يليه قطاع الكهرباء بـ1.7 مليار دولار، ثم قطاع الإسكان الذى حصل على 585.6 مليون دولار، وقطاع النقل والطيران حصل على 507 ملايين دولار، وأخيرا الرى والزراعة حصل على 393 مليون دولار.
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