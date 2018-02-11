الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى سوريا

الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى سورياالأحد، 11 فبراير 2018 01:59 ص
أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة
أ.ف.ب
إضافة تعليق
دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت إلى وقف فورى للتصعيد فى سوريا، بعد أن شنت إسرائيل غارات فى هذا البلد الذى مزقته الحرب.
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فى بيان إن جوتيريس "يتابع عن كثب التصعيد العسكرى المقلق فى سوريا والتوسع الخطير (للنزاع) خارج حدودها".
إضافة تعليق
المحترفون مش محمد صلاح بس.. حسين الشحات يبهر الإمارات بعروض خيالية مع العين.. تريزيجيه نجم يسطع فى سماء تركيا.. الننى يستعيد بريقه مع أرسنال ويحصد جائزة "لاعب الشهر".. وشيكابالا يتألق مع الرائد السعودى
تحرك برلمانى للتوعية بالعملية الشاملة فى سيناء.. نواب ينظمون ندوات للتواصل مع المواطنين حول جهود القوات المسلحة والشرطة فى تطهير أرض الفيروز من الإرهاب.. ونائبة تطالب بعرض بطولات الجيش فى المدارس والجامعات
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة