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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى سوريا

الأحد، 11 فبراير 2018 01:59 ص
الأمين العام للأمم المتحدة يدعو إلى وقف فورى للتصعيد فى سوريا أنطونيو جوتيريس الأمين العام للأمم المتحدة


أ.ف.ب
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دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، السبت إلى وقف فورى للتصعيد فى سوريا، بعد أن شنت إسرائيل غارات فى هذا البلد الذى مزقته الحرب.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك فى بيان إن جوتيريس "يتابع عن كثب التصعيد العسكرى المقلق فى سوريا والتوسع الخطير (للنزاع) خارج حدودها".


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