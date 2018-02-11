"الأمن الاقتصادى" يضبط 11 ألف قضية متنوعة على مستوى الجمهورية فى 24 ساعة





كتب محمود عبد الرضى

شن قطاع الأمن الاقتصادى بوزارة الداخلية والذى يضم (مباحث الأموال العامة، مباحث الضرائب والرسوم، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية)، عددا من الحملات الأمنية على مستوى الجمهورية، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وأسفرت هذه الجهود الحملات الأمنية، خلال 24 ساعة، عن ضبط 11 ألفا و366 قضية متنوعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل مخالفة على حده والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

تأتى تلك الحملات فى إطار توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة جميع الأنشطة الإجرامية.