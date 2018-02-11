"الأعلى للإعلام "يؤجل مؤتمر "الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول" لـ2 مارس





كتب محمد السيد







قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تأجيل المؤتمر الخاص بالدراما التليفزيونية تحت عنوان" الدراما التليفزيونية بين الواقع والمأمول" من 16 فبراير إلى 2 مارس، فى قاعة الاجتماعات بمقر المجلس بماسبيرو.



ومن المقرر أن يشارك فى المؤتمر المؤلفون والمخرجون الموجودون على الساحة عامى 2017 و2018 وبعض كتاب السيناريو ذوي الخبرة وأيضا النقاد وأساتذة الاجتماع السياسى وعلم النفس المجتمعى.



