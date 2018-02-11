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الأردن: مستمرون فى القيام بدورنا بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس

الأحد، 11 فبراير 2018 07:15 م
الأردن: مستمرون فى القيام بدورنا بحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى


عمان (أ ش أ)
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أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن الأردن مستمر فى القيام بدوره التاريخى فى حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس فى جميع المحافل الدولية، لافتا إلى أن المقدسات المسيحية تحظى بنفس الاهتمام والرعاية التى نوليها للمقدسات الإسلامية.

جاء ذلك خلال استقبال الملك عبدالله الثاني، فى قصر الحسينية اليوم الأحد، بعمان، المطران سنى إبراهيم عازر مطران الكنيسة الإنجيلية اللوثرية فى الأردن وفلسطين، والوفد المرافق من أعضاء الكنيسة.

وركز اللقاء، بحسب بيان صادر اليوم عن الديوان الملكى الهاشمى ،على الجهود الكبيرة التى يبذلها الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى، فى حماية المقدسات فى القدس الشريف والحفاظ على هويتها العربية، والتصدى لأى محاولات لتغيير معالم المدينة.

بدوره، أكد المطران عازر أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس، فى الحفاظ عليها وحمايتها، معربا عن تقديره للجهود التى يبذلها الملك عبدالله الثانى فى سبيل تحقيق السلام والاستقرار لشعوب المنطقة، وترسيخ لغة الحوار ونشر قيم المحبة والتسامح والاعتدال.

واستعرض اللقاء أيضا التحديات التى تواجه الكنائس فى مدينة القدس، فى ضوء نية إسرائيل فرض ضرائب على ممتلكات تابعة للكنائس، والتى كانت معفية من الرسوم فى المدينة المقدسة.

 


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