افتتاح مكتبة "السمع بصرية" بكلية الآداب جامعة بنى سويف

افتتاح مكتبة "السمع بصرية" بكلية الآداب جامعة بنى سويفالأحد، 11 فبراير 2018 08:17 م
رئيس الجامعة
بنى سويف :هانى فتحى
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افتتح الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف والدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب والمهندس خالد بدوي الرئيس التنفيذي لإحدى مجموعات الأسمنت، وتونى عثمان مدير العلاقات العامة بالمجموعة قاعة المكتبة "السمع بصرية" بكلية الآداب.
وأكد الدكتور جودة مبروك عميد كلية الآداب فى بيان له ان المكتية تشمل طابعة برايل لطباعة المقررات الدراسية للطلاب، و10 أجهزة كاسيت لتشغيل الشرائط الصوتية وتسجيل المحاضرات للطلاب من ذوي الإعاقات البصرية، و29 لاب توب مهداة من شركة الاسمنت ، بالإضافة إلى مجموعة قيمة من الكتب تم طباعتها بطريقة برايل يبلغ عددها ما يزيد عن 250 كتابا .
وأضاف اد. جودة مبروك عميد الكلية إلى أن الكلية تخطط لطباعة بعض الكتب العالمية بطريقة برايل كما يتم الإعداد لدورات تدريبية لهم ليتمكنوا من أداء الامتحان بطريقة ذاتية دون الاعتماد على المراقب.
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