اعتماد 8 أئمة للمسجد الجامع من المتقدمين للتصفية النهائية بالديوان العام





كتب لؤى على

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة نتيجة الاختبارات الشفوية ( التصفية النهائية ) للمتقدمين لمسابقة إمام المسجد الجامع الذين تم اختبارهم تحريريًا وشفويًا بالمديريات الإقليمية من محافظات الأقصر – الإسكندرية – دمياط، وعددهم 8 أئمة.

وقد قرر الوزير صرف مكافأة مالية قدرها : ( 800 جنيه) وزي أزهري لكلٍّ منهم ، وهم:

1. حسن عبد الكريم حسن عسرات الأقصر

2. على عبد الجليل السيد الشوني الإسكندرية

3. أحمد أمين أحمد محمد الأقصر

4. بكر إبراهيم محمود إبراهيم الأقصر

5. أحمد حامد أبو النجا محمد دمياط

6. محمد مسعد مسعود بربور دمياط

7. ياسين نبيل عبد الله الأمير دمياط

8. محمد عزت سويلم خليل دمياط