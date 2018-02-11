اعترافات قتلة طالب الحقوق فى العجوزة: أنهينا حياته بسبب "موبايل"





كتب بهجت أبو ضيف

أكد مصدر بمديرية أمن الجيزة القبض على المتهمين بقتل طالب كلية الحقوق فى العجوزة، قبل مرور 24 ساعة على الحادث واعترفوا بارتكاب الجريمة.

وأضاف المصدر أن المتهمين أرشدوا عن أداة الجريمة، وهى عبارة عن سلاح أبيض "مطواة"، تم ضبطها، وذكروا أن مشادة كلامية نشبت بين شقيق أحدهم وهو المتهم "عبد الرحمن" وشقيق المجنى عليه "بسام .ع.ع"، بسبب الخلاف على قيمة هاتف محمول، وعقب انتهاء المشادة وانصراف الطرفين، توجهوا للتشاجر مع شقيق القتيل، قابلوا القتيل واعتدوا عليه وطعنه المتهم "عبد الرحمن" بالمطواة وفروا هاربين. وكشف المصدر الأمنى عن إحالة المتهمين إلى النيابة التى أمرت بحبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

وبدأت القضية بتلقى قسم شرطة العجوزة بلاغا بمقتل "بسام .ع.ع" " طالب بكلية الحقوق فى منطقة الطريق الأبيض.

انتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وتبين للرائد مصطفى خليل رئيس مباحث العجوزة أن المجنى عليه أصيب بطعنة نافذة بالبطن أنهت حياته فى الحال.

وكشفت التحريات التى أشرف عليها العقيد أيمن حمزاوى أن المتهمين 3 طلاب وهم "عبد الرحمن" وصديقيه " يوسف" و"مينا"، وأن المتهم الأول هو من طعن المجنى عليه.

وبإعداد كمين تمكن النقيب أحمد عادل من ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الجريمة، فتحرر لهم ملحقا للمحضر الصلى وبعد إخطار اللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، تم إحالة المتهمين إلى النيابة.