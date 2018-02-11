اضبط مخالفة.. تسريب بمياه الشرب يهدد عقارات منطقة تجنيد الزقازيق "صور"الأحد، 11 فبراير 2018 04:00 ص
أثار رشح المياه
الشرقية- فتحية الديب
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أبدى العشرات من المواطنين المقيمين بمنطقة مساكن التجنيد، بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية، اسيتاءهم الشديد، من تسريب مياه الشرب من الواصلات الخاصة بالعدادات.
ويقول "محمد خالد" من شباب المنطقة، إن أكثر الوحدات السكانية بالمنطقة تعانى من منطقة مواسير المياه، بسبب تسريب المياه بشكل يومى من وصلات عدادات المياه دون أى تدخل من المسئولين، مما يؤثر على الوحدات السكانية.
وناشد السكان المقيمون بمنطقة تجنيد المساكن القائمين على شبكة مياه الشرب بسرعة التدخل خشية من حدوث كارثة وحفاظا على المال العام.
أثار رشح المياه
مساكن التجنيد
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