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و13 من قيادات الجماعة الإرهابية..

استكمال مرافعة دفاع "بديع" فى إعادة محاكمته بـ"أحداث البحر الأعظم" اليوم

الأحد، 11 فبراير 2018 02:00 ص
استكمال مرافعة دفاع "بديع" فى إعادة محاكمته بـ"أحداث البحر الأعظم" اليوم المستشار حسين قنديل


كتب إيهاب المهندس
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تستمع محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار حسين قنديل، لمرافعة دفاع محمد بديع مرشد الإخوان و13 من قيادات الجماعة الإرهابية فى إعادة محاكمتهم بـ"أحداث البحر الأعظم" .

تعقد الجلسة بعضوية المستشارين سامى زين الدين وعفيفى عبد الله المنوفى، وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.

كانت محكمة النقض، ألغت الأحكام الصادرة بمعاقبة "بديع" وباقى المتهمين بالسجن المؤبد لاتهامهم بالتحريض على ارتكاب أعمال العنف، والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وأمرت بإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

 


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